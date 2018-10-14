Дольщики Татфондбанка и ИнтехБанка впервые за полгода провели митинг в Казани

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-14T11:56:47+03:00

В парке Петрова собрались около 500 человек

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Согласованный митинг в Казани провели кредиторы обанкротившихся Татфондбанка и ИнтехБанка. До этого митинг проходил в апреле. По словам собравшихся, из-за проведения в городе Чемпионата мира по футболу организовывать митинги было нельзя. Но все это время люди проводили одиночные пикеты в Москве и в Казани.

Митингующие требуют возврата своих денежных средств и более тщательного расследования случившегося. Сейчас виновным в деле по банкротству банка фигурирует только один человек - председатель правления ТатфондБанка.

По словам одного из организаторов митинга Елены Косоуровой, - пострадавшие написали письмо в администрацию президента России, в котором попросили взять дело под личный контроль следственного комитета Российской Федерации.

В парк имени Петрова в Кировском районе Казани пришли около 500 человек. Это кредиторы первой очереди, которые хранили в банках с социальной поддержкой вклады более 1 миллиона 400 тысяч рублей.

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