2018-10-13T16:35:59+03:00
Происшествия

В Татарстане пожарные спасли курильщика от смерти

Мужчину передали медикам, которые госпитализировали его
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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Накануне вечером в 22.02 спасателям поступило сообщение о том, что в Бугульме в доме №1 на улице Сайдашева на первом этаже загорелась квартира.

Прибывшие на место происшествия пожарные проникли внутрь и потушили огонь. Оказалось, горел диван на площади в два квадратных метра. Во время тушения был спасен находившийся в квартире 60-летний мужчина. Его передали бригаде «скорой помощи». Спасенного с признаками отравления продуктами горения госпитализировали в Бугульминскую Центральную районную больницу.

- Предварительная причина пожара - неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.

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