Айлин, Мелания, Эсмеральда и Демьян: как еще казанцы называли своих детей
Всего в Казани за прошедшую отчетную неделю – с 3 по 10 октября, было зарегистрировано появление на свет 304 детей. При этом из них 152 – это мальчики, и 152 – девочки.
По данным специалистов ЗАГСа столицы Татарстана, самый миниатюрный ребенок в этот раз родился с весом в 1 100 граммов, а самый богатырский вес в этот раз был 4 720 граммов.
Не забыли и о традиционном рейтинге самых популярных и редких имен, котороыми казанцы нарекали своих новорожденных детей.
Так, чаще всего младенцев называли: Карим, Тимур, София, Марк, Ясмина, Амина и Амир.
В число же самых редких в этот раз попали такие имена: Селим, Мира, Фазыл, Айлин, Демьян, Мелания, Эсмеральда и Нуриман.
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