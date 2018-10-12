2018-10-12T13:51:16+03:00
Общество

Айлин, Мелания, Эсмеральда и Демьян: как еще казанцы называли своих детей

Специалисты ЗАГСа составили очередной рейтинг самых редки х и популярных имен, которыми горожане нарекали новорожденных за прошедшую отчетную неделю
Олег ЛУГОВОЙ
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Было зарегистрировано появление на свет 304 детей.Было зарегистрировано появление на свет 304 детей.Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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Всего в Казани за прошедшую отчетную неделю – с 3 по 10 октября, было зарегистрировано появление на свет 304 детей. При этом из них 152 – это мальчики, и 152 – девочки.

По данным специалистов ЗАГСа столицы Татарстана, самый миниатюрный ребенок в этот раз родился с весом в 1 100 граммов, а самый богатырский вес в этот раз был 4 720 граммов.

Не забыли и о традиционном рейтинге самых популярных и редких имен, котороыми казанцы нарекали своих новорожденных детей.

Так, чаще всего младенцев называли: Карим, Тимур, София, Марк, Ясмина, Амина и Амир.

В число же самых редких в этот раз попали такие имена: Селим, Мира, Фазыл, Айлин, Демьян, Мелания, Эсмеральда и Нуриман.

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