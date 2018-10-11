В Казани из-за столкновения автобуса с трамваем образовалась пробка

СЕГОДНЯ 15:36 2018-10-11T15:45:13+03:00

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Авария с участием трамвая и автобуса произошла рано утром 11 октября, в четверг, на улице Декабристов возле Московского рынка.

По предварительным данным, в аварии виновен водитель автобуса 89-го маршрута . Он спешил на остановку, чтобы забрать пассажиров, и рискнул проехать перед трамваем, делавшим поворот. Но маневр оказался неудачным - проскочить не удалось. Из-за ДТП на проезжей части образовалась актомобильная пробка.

- По предварительным данным, в столкновении никто не пострадал, - сообщил источник "КП-Казань" в правоохранительных органах. - Но пассажиры могут обратиться к медикам и спустя некоторое время.

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