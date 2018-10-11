В Чебоксарах суд приговорил взяточников к срокам и штрафам почти на 59 миллионов рублей
На скамье подсудимых оказались сотрудник нижегородского предприятия, работающего в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и директор одной из коммерческих фирм Чебоксар.
Как было установлено, с сентября 2013 по июнь 2016 года последний передал сотруднику предприятия ОПК взятку в размере более 2 миллионов рублей, перечисляя их на его банковскую карту. Эти деньги он давал за то, чтобы предприятие не сокращала объем заказа продукции из Чебоксар.
В итоге сотрудник предприятия ОПК свою вину признал в полном объеме.
- Причастность осужденных к инкриминированным деяниям подтверждается, в том числе, заключениями трех судебных компьютерно-технических экспертиз, - сообщают в следственном комитете Чувашии. – Так, суд приговорил сотрудника нижегородского предприятия к 6 годам лишения свободы условно и штрафу в 3 миллиона рублей. Директора чебоксарской фирмы получил 5 лет колонии общего режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере более 55,9 миллиона рублей.