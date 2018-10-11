В Казани внедорожник въехал в автомобиль, который сбил женщину

СЕГОДНЯ 12:45 2018-10-11T12:45:49+03:00

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Автомобили «Тойота», «Киа» и «Лексус» столкнулись на улице академика Арбузова вечером 10 октября.

Автомобиль «Киа» сбил пешехода - 40-летнюю женщину и стоял на «аварийках» в ожидании сотрудников ГИБДД, а также медиков. В это момент «Лексус» на огромной скорости влетел в автомобиль. От удара «Киа» развернуло, а «Лексус» вылетел на ограждение, протаранив внедорожник «Тойота», который двигался по крайней полосе.

Поэтому к приезду экипажа ГИБДД картина сильно отличалась от заявленной ранее.

Никто из водителей сильных увечий не получил. Женщина-пешеход с многочисленными ушибами была доставлена в больницу.

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