2018-10-11T12:45:49+03:00
Происшествия

В Казани внедорожник въехал в автомобиль, который сбил женщину

Тройное ДТП произошло на улице Арбузова
Искандер ЯРУЛЛИН
Поделиться:
Фото: СоцсетиФото: Соцсети
Изменить размер текста:

Автомобили «Тойота», «Киа» и «Лексус» столкнулись на улице академика Арбузова вечером 10 октября.

Автомобиль «Киа» сбил пешехода - 40-летнюю женщину и стоял на «аварийках» в ожидании сотрудников ГИБДД, а также медиков. В это момент «Лексус» на огромной скорости влетел в автомобиль. От удара «Киа» развернуло, а «Лексус» вылетел на ограждение, протаранив внедорожник «Тойота», который двигался по крайней полосе.

Поэтому к приезду экипажа ГИБДД картина сильно отличалась от заявленной ранее.

Никто из водителей сильных увечий не получил. Женщина-пешеход с многочисленными ушибами была доставлена в больницу.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Марий Эл пенсионера будут судить за секс-насилие над 11-летним ребенком
В казанском ЖК «Салават купере» появится первая детская поликлиника
"Вдовец из Лондона" обманул жительницу Чувашии на 1,6 миллиона рублей
Путин назвал опыт Татарстана в строительстве и использовании спортивных арен одним из лучших в стране
В Татарстане безработного, который изрезал и надругался над сторожем детсада, приговорен к 16 годам колонии
В Татарстан поступило еще 337,8 тысяч вакцин для детей против гриппа
В Набережных Челнах на пожаре заживо сгорел парализованный пенсионер
В Казани из-за столкновения автобуса с трамваем образовалась пробка
В Национальной библиотеке Татарстана появится литературное кафе и коворкинг
ВТБ запустил систему электронного документооборота с ФССП
Гарипов выйдет в основном составе "Ак Барса" на матч со "Спартаком"
Президент Татарстана дал жесткое поручение руководителю Госжилфонда по поводу одностороннего расторжения договора соципотеки с многодетной матерью
В Чебоксарах экс-техник, из-за которого аттракцион обрушился на ребенка, отделался штрафом
На «Казань-Арене» хоккейный матч под открытым небом может пройти в сезоне 2019-2020