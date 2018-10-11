В Казани внедорожник въехал в автомобиль, который сбил женщину
Автомобили «Тойота», «Киа» и «Лексус» столкнулись на улице академика Арбузова вечером 10 октября.
Автомобиль «Киа» сбил пешехода - 40-летнюю женщину и стоял на «аварийках» в ожидании сотрудников ГИБДД, а также медиков. В это момент «Лексус» на огромной скорости влетел в автомобиль. От удара «Киа» развернуло, а «Лексус» вылетел на ограждение, протаранив внедорожник «Тойота», который двигался по крайней полосе.
Поэтому к приезду экипажа ГИБДД картина сильно отличалась от заявленной ранее.
Никто из водителей сильных увечий не получил. Женщина-пешеход с многочисленными ушибами была доставлена в больницу.
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