2018-10-11T09:26:36+03:00
Общество

Минниханов предложил вернуть памятник Орджоникидзе в казанский Соцгород

Монумент демонтировали два года назад, а теперь задумались о его восстановлении
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин осмотрели территорию микрорайона Соцгород.

В рамках обхода исторического квартала они встретились с местными жителями, которые высказали пожелание о ремонте сквера Белинского, основанного в 30-е годы прошлого века. Рустам Минниханов согласился с тем, что зону отдыха необходимо привести в соответствующее состояние, в частности, восстановить оригинальные фонтан и ограды.

По словам Президента Татарстана, при благоустройстве исторической территории необходимо сохранить систему зеленых пространств и пешеходных зон, не допускать точечную застройку.

Это касается и сквера во дворе дома №5 по ул.Белинского. Основной композиционный элемент сквера, гипсовый памятник Серго Орджоникидзе, 2 года назад был демонтирован. Рустам Минниханов предложил восстановить памятник видному советскому государственному деятелю из более долговечного материала и установить его на прежнем месте.

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