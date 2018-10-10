В Татарстане 50-летнего мужчину подозревают в хищении более 100 миллионов рублей под прикрытием строительства домов по сципотеке

СЕГОДНЯ 09:15 2018-10-10T09:15:35+03:00

Во время строительства домов произошли хищения Фото: Из материалов пресс-службы

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В качестве подозреваемого в хищении 102 миллионов рублей из бюджета Татарстана 50-летний Завдят Камалов оказался в ходе расследования другого уголовного дела - о невыплате зарплаты сотрудникам предприятия «Барсэлитстрой+». Проверяя финансовую документацию компании, следователи обратили внимание на странные движения денег по счетам. Копнули поглубже и поняли, что наткнулись на мошенническую схему вывода денег из бюджета под прикрытием выполнения соцпрограмм по строительству домов в нескольких районах республики. В числе объектов есть и дома микрорайона «Салават купере».

Всего в списке следствия 12 многоэтажных домов. Финансирование строительства шло через Госжилфонд при президенте Татарстана.

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