В Татарстане за год клещи покусали около 9 тысяч человек

СЕГОДНЯ 19:16 2018-10-09T19:16:07+03:00

В текущем году, как и в предыдущие годы, отмечается снижение заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом и другими клещевыми инфекциями.

Изменить размер текста: A A

Наступают холода, а это значит, что активность клещей постепенно начнет сходить на нет. Впрочем, вздыхать с облегчением пока рано. А дело все в том, что данные насекомые все еще таят опасность для населения, в том числе и Татарстана.

Если же подводить промежуточные итоги, то с начала года за медицинской помощью после укусов клещей обратились 8971 человек, в том числе 2078 детей, что составляет 23,2% от общего количества покусанных клещами. Кстати, данные цифры не превышают среднемноголетние показатели. В текущем году, как и в предыдущие годы, отмечается снижение заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом и другими клещевыми инфекциями.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»