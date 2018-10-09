10 октября в Казани без осадков и до 10 градусов тепла

СЕГОДНЯ 14:18 2018-10-09T14:18:01+03:00

В целом по Татарстану - до 12 градусов тепла. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

А вот в целом по Татарстану столбики термометров ночью могут опуститься до 3 градусов мороза

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В Казань пришло потепление. Так, 10 октября в столице Татарстана прогнозируют переменную облачность. Осадков не предвидится. Ночью будет дуть слабый юго-западный ветер. Днем ожидается умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью опустится до 1 градуса мороза. Днем воздух прогреется до 8-10 градусов тепла.

В целом по Татарстану прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный: ночью – слабый, днем – умеренный. Ночью столбики термометров могут опуститься до 3 градусов ниже нуля в зависимости от района. Днем температура воздуха составит 7-12 градусов выше нуля.

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