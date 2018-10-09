2018-10-09T13:15:40+03:00
Общество

В Казани увековечат память известных летчиков-испытателей

Помимо этого, двор возле домов №103, 105 и 107 по улице Гагарина получит название "Я выбираю небо"
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии КазаниФото: пресс-служба мэрии Казани
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Благоустройство двора возле домов №103, 105 и 107 по улице Гагарина в Казани началось еще в сентябре. Однако сейчас стало известно, что к маю 2019 года здесь появятся таблички в виде ярлычков, которые были у летчиков, некогда проживавших здесь. А сам двор после капитального ремонта получит название "Я выбираю небо".

В частности, на Гагарина в разные годы жили заслуженный летчик-испытатель, полковник и Герой Советского Союза Борис Машковцев; летчик-испытатель 1 класса Николай Губин; полковник в отставке, военный представитель ВВС по ТАССР Эрнст Мазин; главный инженер КАПО Самат Хисамутдинов; инженер-конструктор КМПО Георгий Карунин; заместитель генерального директора по снабжению КАПО Михаил Эдельман и генерал-лейтенант ВВС ССР Василий Сталин.

На данный момент на территории проводится асфальтирование дорожек, посадка деревьев, установка малых архитектурных форм и строительство хорошей детской площадки.

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