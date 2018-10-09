В Татарстане отремонтировали мост через реку Меша

СЕГОДНЯ 13:40 2018-10-09T13:40:27+03:00

На эти цели потратили более 47 миллионов рублей

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В Сабинском районе Татарстана провели реконструкцию моста через реку Меша на автодороге Казань — Шемордан. На эти цели потратили 47 миллионов 722 тысячи рублей. Протяженность нового объекта, расположенного около села Измя, около 25 метров. В сутки по этому мосту проезжает порядка тысячи машин.

Старый мост был аварийным, опоры с трещинами. Любая ненормативная нагрузка могла привести к его разрушению. А это сразу повлекло бы за собой разрыв движения между значимыми районами – Кукморским, Балтасинским и Сабинским с выходом на трассу М7.

Во время реконструкции рядом был установлен временный мост, по которому осуществлялось движение транспорта. Особенность нового моста связана со спецификой его строительства. Здесь мост пересекает реку не перпендикулярно, а по диагонали, под углом 45 градусов. Это было требование экологов, чтобы не нарушать устье реки.

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