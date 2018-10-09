СМИ: в Казани закрыта разработка самого большого беспилотника России
Российские СМИ сообщают, что Министерство обороны России передает разработку самого большого беспилотника "Альтаир" из казанского конструкторского бюро ОКБ имени Симонова одному из предприятий "Ростеха" - "Уральскому заводу гражданской авиации".
Первыми об этом шаге сообщили "Ведомости", ссылаясь на собственные источники в МО России.
Возможно, на это решение повлиял арест руководителя ОКБ Александра Гомзина в апреле 2018 года, которого обвинили в мошенничестве и нецелевом расходовании средств. Сумму тогда называли свыше миллиарда рублей. Спутя месяц Гомзина отпустили из-под стражи под подписку о невыезде.
На данный момент казанцы уже вложили в разработку "Альтаира" три миллиарда рублей.
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