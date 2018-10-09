СМИ: в Казани закрыта разработка самого большого беспилотника России

СЕГОДНЯ 08:48 2018-10-09T08:53:04+03:00

"Альтаир" переедет на Урал Фото: Из материалов пресс-службы

На разработку летательного аппарата было потрачено более трех миллиардов рублей

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Российские СМИ сообщают, что Министерство обороны России передает разработку самого большого беспилотника "Альтаир" из казанского конструкторского бюро ОКБ имени Симонова одному из предприятий "Ростеха" - "Уральскому заводу гражданской авиации".

Первыми об этом шаге сообщили "Ведомости", ссылаясь на собственные источники в МО России.

Возможно, на это решение повлиял арест руководителя ОКБ Александра Гомзина в апреле 2018 года, которого обвинили в мошенничестве и нецелевом расходовании средств. Сумму тогда называли свыше миллиарда рублей. Спутя месяц Гомзина отпустили из-под стражи под подписку о невыезде.

На данный момент казанцы уже вложили в разработку "Альтаира" три миллиарда рублей.

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