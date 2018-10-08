Казань и Екатеринбург на осенних каникулах свяжет дополнительный поезд

СЕГОДНЯ 18:38 2018-10-08T18:38:29+03:00

Всего запланировано по три рейса в обестороны

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На период осенних школьных каникул и ноябрьских праздников увеличится количество железнодорожных рейсов. Всего по стране будут курсировать 200 дополнительных поездов. Не осталась в стороне и Казань. Так, дополнительные поезда свяжут столицу Татарстана с Екатеринбургом.

Поезд №223/224 сообщением Казань - Екатеринбург отправится из Казани 28, 31 октября и 4 ноября в 21.58, обратно из Екатеринбурга – 27, 29 октября и 2 ноября в 21.30. Отметим, что время ля каждого города указано местное.

Также в декабре прямые поезда свяжут Казань с Ташкентом и Минском. Оба поезда будут еженедельными.

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