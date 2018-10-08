С 2019 по 2021 планируется "утяжеление" бюджета Татарстана

СЕГОДНЯ 17:23 2018-10-08T17:23:27+03:00

По итогу, в 2021 году дефицит бюджета составит 5,3 миллиарда рублей Фото: Анна КОЛПАКОВА

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Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин в ходе заседания государственного совета республики выступил с прогнозом "утяжеления" бюджета региона в период с 2019 по 2021 год.

Он объяснил, что в результате изменения федерального законодательства и индексации текущих расходов сократится инвестиционная составляющая расходной части бюджета.

Так, в следующем году доходы составят порядка 228,2 миллиарда рублей, а расходы – 232,3. Следовательно, бюджет уйдет в минус 4,1 миллиарда. Дальше - в 2020 году - доходы бюджета представляют как 225 миллиардов рублей, а расход - 229,8. Так, разница увеличиться до 4,8 миллиарда. А, говоря, 2021 году, Гайзатуллин отметил, что бюджет составит 232,1 миллиарда рублей, а расход - 237,4. По итогу, дефицит бюджета составит 5,3 миллиарда рублей.

Бороться с этим и обеспечить сбалансированность бюджета республика надеется за счет резервов и повышения доходов.

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