2018-10-08T12:55:01+03:00
Экономика

В Татарстане построят пляж с подогревом за 123 миллиона рублей

Объект появится в Болгаре на береговой линии одного из гостиничных комплексов
Алина ГАБДУЛИНА
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Исполнитель заявки будет выбран посредством аукциона 22 октябряИсполнитель заявки будет выбран посредством аукциона 22 октября
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Стало известно, что к 30 июля 2019 года в Болгаре появится пляж с подогревом. На его строительство уже выделено 123 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, пляж разместиться на береговой линии нового гостиничного комплекса "Кол Гали", работа над которым пока не закончен. На территории пляжа будет находиться волейбольная площадка, открытый бассейн с террасой, сцена и обзорная площадка для фотосессий. Известно также, что при температуре 15 градусов со знаком плюс, температура песка будет составлять 26 градусов.

Исполнитель заявки будет выбран посредством аукциона 22 октября.

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