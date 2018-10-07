2018-10-07T16:50:40+03:00
Происшествия

В Марий Эл разыскивают автомобиль, сбивший насмерть пешехода

ДТП произошло в ночь с 6 на 7 октября
Лика ИСАЕВА
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Полицейские разыскивают автомобиль, сбивший пешеходаПолицейские разыскивают автомобиль, сбивший пешеходаФото: Из материалов пресс-службы
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Смертельный наезд произошел в ночь с 6 на 7 октября в Медведевском районе республики. Там на обочине 38-го километра объездной автодороги у Йошкар-Олы обнаружили тело мужчины. Эксперты сразу сделали предположение, что он погиб в результате наезда автомобиля.

На месте ДТП виновник аварии предпочел не оставаться, скрылся. В погибшем опознали 49-летнего жителя республики.

Полицейские объявили розыск автомобиля и его водителя, ставшие участниками этой аварии. Стражи порядка выясняют обстоятельства наезда, марку автомобиля, сообщили в МВД Марий Эл.

Всех очевидцев просят обратиться по телефонам (8362) 68-09-70 или 68-09-71 в Йошкар-Оле.

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