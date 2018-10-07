В Казани пройдет предпремьерный показ драмы "Без меня"

СЕГОДНЯ 09:49 2018-10-07T09:49:32+03:00

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На российские экраны выходит новый фильм с участием актера из Татарстана Риналем Мухаметовым. Драму "Без меня" снял Кирил Плетнев, и казанцы увидят ее на сутки раньше, уже 10 октября.

Две девушки, любившие одного мужчину, после его гибели получают сообщения, автором которых может быть только он. В надежде на чудо им вдвоем предстоит отправиться в путь, который прокладывают его подсказки, чтобы открыть тайну, стоящую за загадочными посланиями.

В роли Димы - уроженец Алексеевска Риналь Мухаметов. Он участвовал в создании фильма 2013 года "Три мушкетера" (главная роль Д Артаньяна), "Притяжение" (пришелец Хэкон), "Холодное танго" (Макс), "Временные трудности" (Саша Ковалев) и других.

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