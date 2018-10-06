В Татарстане яму закопали только после того, как в нее провалилась машина с ребенком

СЕГОДНЯ 16:50 2018-10-06T16:50:56+03:00

Автомобиль пролежал в яме почти сутки

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В сентябре во дворе дома 30/12 Набережных Челнов "Татэнерго - Набережночелнинские тепловые сети" выкопал глубокую яму для проведения капитального ремонта тепловых сетей.

Техническую траншею, расположенную впритык к автодороге огородили. Но спустя несколько дней работы приостановили, а ограждения были сбиты.

В конце недели мужчина, который привез ребенка на секцию в спортивный комплекс в центре города не увидел яму. Его автомобиль провалился под землю. Только спустя 12 часов иномарку извлеки из под земли, а траншею начали засыпать.

только после инцидента техническуютраншею начали засыпать

По словам специалистов управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения, - После инцидента подрядной организации дано указание об ускорении ремонтных работ. Также информация направлена специалистам МКУ УАТИ для обследования территории в части соблюдения правил благоустройства города.

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