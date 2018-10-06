2018-10-06T12:26:38+03:00
Происшествия

В Татарстане при лобовом столкновения «Тойоты» с «КАМАЗом» погиб 31-летний мужчина

Смертельное ДТП произошло в Рыбно-Слободском районе
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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5 октября в 16:20 в Рыбно-Слободском районе Татарстана на 918-ом километре трассы «МоскваУфа» произошло ДТП. 31-летний водитель за рулем автомобиля «Тойота» выехал на полосу встречного движения. По предварительным данным, мужчина хотел перестроиться, но не увидел впередиидущий грузовик. В результате произошло столкновение лоб в лоб.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

К приезду медиков и сотрудников ГИБДД водитель уже не подавал признаков жизни. Спасатели помогли извлечь тело из искореженного автомобиля. Вся сила удара с «КАМАЗом» пришлась на водительское место. Сейчас выясняются обстоятельства аварии.

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