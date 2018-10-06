За падение башенного крана казанская компания заплатит полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:35 2018-10-06T11:35:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Расследование причин падения башенного крана завершило приволжское управление Ростехнадзора. По мнению экспертов - причиной аварии стали погодные условия и халатность сотрудников стройки.

Подсчитан ущерб от произошедшего инцидента. Он составил 23 миллиона рублей. А компания, в чьей собственности находится кран и так-же занимающаяся обслуживанием строительного оборудования заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей.

Инцидент произошел во время урагана 26 июня в Казани на стройке дома по улице Альберта Камалеева. Рухнувший на жилой дом №32 башенный кран повредил балконы 14 и 15 этажа. Тогда пострадавших обнаружено не было, крановщик смог самостоятельно выбраться из кабины.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»