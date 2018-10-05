В Чебоксарах легковушка перевернулась и упала на парковку, пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-05T11:05:15+03:00

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ДТП произошло 4 октября в 23.00 в столице Чувашии на улице Ленинского Комсомола. По предварительным данным, все началось с того, что при выезде с парковки торгового центра не смогли разминуться "Мерседес" и отечественная "Лада Гранта".

В это время на большой скорости ехала вторая "Лада Гранта", и ее водитель, осознав, что сейчас врежется в участников первой аварии, вывернул руль. Его легковушка снесла ограждеие парковки, вылетела на нее и, задев припаркованную "Тойоту Ленд Крузер", упала на крышу.

В этом автомобиле получили травмы четверо молодых людей, которые ехали в салоне. Помощь медиков потребовалась еще одному пострадавшему, который был в салоне одной из машин первого ДТП.

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