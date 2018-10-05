2018-10-05T11:05:15+03:00
Происшествия

В Чебоксарах легковушка перевернулась и упала на парковку, пострадали пять человек

Авария произошла на улице Ленинского Комсомола
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: На связи
Изменить размер текста:

ДТП произошло 4 октября в 23.00 в столице Чувашии на улице Ленинского Комсомола. По предварительным данным, все началось с того, что при выезде с парковки торгового центра не смогли разминуться "Мерседес" и отечественная "Лада Гранта".

В это время на большой скорости ехала вторая "Лада Гранта", и ее водитель, осознав, что сейчас врежется в участников первой аварии, вывернул руль. Его легковушка снесла ограждеие парковки, вылетела на нее и, задев припаркованную "Тойоту Ленд Крузер", упала на крышу.

В этом автомобиле получили травмы четверо молодых людей, которые ехали в салоне. Помощь медиков потребовалась еще одному пострадавшему, который был в салоне одной из машин первого ДТП.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ограничивать экс-главу "Татфондбанка" Роберта Мусина в чтении своего уголовного дела не будут
В Казани экстренно эвакуировали посетителей популярного кафе
В Татарстане в ДТП погиб водитель
В Казани во время пожара спасли мужчину
В Казанском Татарском театре юного зрителя открылся новый театральный сезон
В Набережных Челнах водителя будут судить за смерть пешехода, которому оторвало ногу
В Татарстане попытались скрыть разлив нефти, чтобы не вызывать резонанс в обществе
Водоканалу Казани купят средств для очистки питьевой воды за 103 миллиона рублей
За один день президент Татарстана встретился с главой Газмрома и Рамзаном Кадыровым
В пятницу в Вахитовском районе Казани на время потухнут светофоры
В Татарстане пенсионер погиб, когда вытряхивал на балконе ковер
В Казани водитель собрал 141 штаф за нарушение ПДД
Глава Татарстана провел персональную беседу с министром образования республики
Для казахской "Астана Оперы" в Набережных Челнах изготовили карету
В Казани в ДТП пострадали шесть человек: водитель автобуса отстранен от работы
В Йошкар-Оле полицейские задержали подозреваемого в смертельной поножовщине
В Казани лес Лебяжье стал больше на три участка
В Набережных Челнах на уроке физкультуры 12-летняя девочка сломала руку