В Казани экстренно эвакуировали посетителей популярного кафе
4 октября в 22.00 посетители популярного питейного заведения на проспекте Ямашева в Казани услышали запах гари.
- Когда в зале появился неприятный горелый запах, сразу подумали, что-то не так и собрались уходить. Девушка-официантка начала нас успокаивать и сказала, что на кухне что-то пережарили, - рассказала корреспонденту «КП-Казань» Лилия, - Когда в зале стало появляться белое облачко, администратор прошел по залу и начал просить гостей покинуть помещение.
В ближайшие минуты к зданию общепита, расположенного на первом этаже жилой многоэтажки приехали пожарные расчеты, полицейские и медики. Посетителей и персонал эвакуировали.
После устранения причины задымления, сотрудников пустили обратно. Причины ЧП выясняют специалисты МЧС Татарстана.
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