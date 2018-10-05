В Казани экстренно эвакуировали посетителей популярного кафе

СЕГОДНЯ 10:39 2018-10-05T10:39:16+03:00

На месте ЧП работали пожарные Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

4 октября в 22.00 посетители популярного питейного заведения на проспекте Ямашева в Казани услышали запах гари.

- Когда в зале появился неприятный горелый запах, сразу подумали, что-то не так и собрались уходить. Девушка-официантка начала нас успокаивать и сказала, что на кухне что-то пережарили, - рассказала корреспонденту «КП-Казань» Лилия, - Когда в зале стало появляться белое облачко, администратор прошел по залу и начал просить гостей покинуть помещение.

В ближайшие минуты к зданию общепита, расположенного на первом этаже жилой многоэтажки приехали пожарные расчеты, полицейские и медики. Посетителей и персонал эвакуировали.

После устранения причины задымления, сотрудников пустили обратно. Причины ЧП выясняют специалисты МЧС Татарстана.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»