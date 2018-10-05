2018-10-05T09:12:56+03:00
Звезды

В Казанском Татарском театре юного зрителя открылся новый театральный сезон

Стартовал он с показа детской сказки "Приключения кролика Эдварда"
Лика ИСАЕВА
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Фото открытия Рамиса НазмиеваФото открытия Рамиса Назмиева
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4 октября Казанский Татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева открыл новый театральный сезон!. Торжественное открытие было обставлено как уличное представление, в котором могли участвовать все желающие. Перед театром зрителей встретил хореограф Нурбек Батулла с перформансом, в котором приняли участие студенты театрального училища. Молодые поэты проекта «Калеб. Новая волна» читали свои стихи. На открытии также выступили солисты оркестра театра на Булаке.

Впервые в истории в театре Кариева ожили витрины с героями любимых сказок. Актеры в костюмах проводили наших гостей на представление.

На торжественное открытие сезона пришли около 300 человек. Среди них были главный режиссеры театра Камала Фарит Бикчантаев, главный режиссер Казанского театра юного зрителя Туфан Имамутдинов и директор театра Айгуль Горнышева, директор Казанского музыкального училища Айрат Заббаров, директор театра кукол "Экият" Роза Яппарова, худрук Нижнекамского театра Рустем Галиев и другие.

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