За один день президент Татарстана встретился с главой Газмрома и Рамзаном Кадыровым

СЕГОДНЯ 18:22 2018-10-04T18:25:32+03:00

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В этот четверг президент Татарстана Рустам Минниханов посетил VIII Петербургский международный газовый форум. Там он встретился с главой Газпрома Алексеем Миллером. Они вместе обсудили ряд вопросов развития газовой инфраструктуры Татарстана, дальнейшую работу по совместным проектам, а также расширение рынка газомоторного топлива.

- В республике применяются различные меры стимулирования водителей к переходу на газовое топливо. Так, возмещается часть затрат на установку необходимого оборудования на автомобиль. Это очень важно. Люди не всегда согласны на это. Поэтому мы выделяем субсидии, - сказал на форуме Рустам Минниханов.

В этот же день президент Татарстана вылетел с рабочим визитом в Чечню. Его встречал глава республики Рамзан Кадыров. Рустам Минниханов посетил праздничные мероприятия, посвященные 200-летию Грозного.

Фото: president.tatar.ru

В эти дни там, в том числе, запланировано отметить 200 свадеб, турнир по смешанным единоборствам и IX Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа.