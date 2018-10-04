В Татарстане пенсионер погиб, когда вытряхивал на балконе ковер

СЕГОДНЯ 17:55 2018-10-04T17:55:45+03:00

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Утром 4 октября 80-летний житель Бугульмы затеял уборку в квартире многоэтажного дома. Мужчина решил вытряхнуть ковер, но на улицу выхолить не стал. Подойдя к окну на балконе, у него вероятно закружилась голова, он не удержал равновесие и выпал из окна четвертого этажа.

Когда к мужчине подошли свидетели трагедии, он не подавал признаки жизни. К приезду медиков 80-летний житель Бугульмы скончался от полученных травм.

По словам соседей пенсионера, в момент его падения с балкона, дома он находился не один. Это послужило решением провести доследственную проверку.

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