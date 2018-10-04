2018-10-04T17:55:45+03:00
Происшествия

В Татарстане пенсионер погиб, когда вытряхивал на балконе ковер

Прибывшие медики не смогли помочь пенсионеру
Искандер ЯРУЛЛИН
Поделиться:
Фото: СоцсетиФото: Соцсети
Изменить размер текста:

Утром 4 октября 80-летний житель Бугульмы затеял уборку в квартире многоэтажного дома. Мужчина решил вытряхнуть ковер, но на улицу выхолить не стал. Подойдя к окну на балконе, у него вероятно закружилась голова, он не удержал равновесие и выпал из окна четвертого этажа.

Когда к мужчине подошли свидетели трагедии, он не подавал признаки жизни. К приезду медиков 80-летний житель Бугульмы скончался от полученных травм.

По словам соседей пенсионера, в момент его падения с балкона, дома он находился не один. Это послужило решением провести доследственную проверку.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане попытались скрыть разлив нефти, чтобы не вызывать резонанс в обществе
Водоканалу Казани купят средств для очистки питьевой воды за 103 миллиона рублей
За один день президент Татарстана встретился с главой Газмрома и Рамзаном Кадыровым
В пятницу в Вахитовском районе Казани на время потухнут светофоры
В Казани водитель собрал 141 штаф за нарушение ПДД
Глава Татарстана провел персональную беседу с министром образования республики
Для казахской "Астана Оперы" в Набережных Челнах изготовили карету
В Казани в ДТП пострадали шесть человек: водитель автобуса отстранен от работы
В Йошкар-Оле полицейские задержали подозреваемого в смертельной поножовщине
В Казани лес Лебяжье стал больше на три участка
В Набережных Челнах на уроке физкультуры 12-летняя девочка сломала руку