В Казани красивым стрит-артом украсили обычную котельную
Унылое здание местной котельной превратили в произведение уличного искусства неизвестные художники. На улице Урицкого в Кировском районе столицы республики они разукрасили серую стену сценкой из жизни двух трудолюбивых гномиков. Они бросают лопатами уголь в печь, и жаркий огонь словно готов выпругнуть из нее, обдавая жаром.
Местные жители отмечают, что этот стрит-арт очень порадовал всех, с ним уже сделали несколько селфи, и фотография, размещенная в соцсетях, собирает множетство лайков.
- Спасибо художникам, что согревают нас всех своим творчеством, - сказала жительницо соседнего с котельной дома Наталья Веденеева.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и«Инстаграме»