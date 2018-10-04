2018-10-04T11:27:09+03:00
Общество

В Казани красивым стрит-артом украсили обычную котельную

Видимо неизвестные художники решили в этот отопительный сезон согреть горожан своим творчеством
Лика ИСАЕВА
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Вот такой рисунок теперь радует жителей Кировского района.Вот такой рисунок теперь радует жителей Кировского района.
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Унылое здание местной котельной превратили в произведение уличного искусства неизвестные художники. На улице Урицкого в Кировском районе столицы республики они разукрасили серую стену сценкой из жизни двух трудолюбивых гномиков. Они бросают лопатами уголь в печь, и жаркий огонь словно готов выпругнуть из нее, обдавая жаром.

Местные жители отмечают, что этот стрит-арт очень порадовал всех, с ним уже сделали несколько селфи, и фотография, размещенная в соцсетях, собирает множетство лайков.

- Спасибо художникам, что согревают нас всех своим творчеством, - сказала жительницо соседнего с котельной дома Наталья Веденеева.

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