В Казани красивым стрит-артом украсили обычную котельную

СЕГОДНЯ 11:27 2018-10-04T11:27:09+03:00

Вот такой рисунок теперь радует жителей Кировского района.

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Унылое здание местной котельной превратили в произведение уличного искусства неизвестные художники. На улице Урицкого в Кировском районе столицы республики они разукрасили серую стену сценкой из жизни двух трудолюбивых гномиков. Они бросают лопатами уголь в печь, и жаркий огонь словно готов выпругнуть из нее, обдавая жаром.

Местные жители отмечают, что этот стрит-арт очень порадовал всех, с ним уже сделали несколько селфи, и фотография, размещенная в соцсетях, собирает множетство лайков.

- Спасибо художникам, что согревают нас всех своим творчеством, - сказала жительницо соседнего с котельной дома Наталья Веденеева.

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