В Марий Эл водитель на бешеной скорости снес кирпичную остановку и погиб
Авария произошла 4 октября в 5.58 в четверг, 4 октября, в Медведевском районе республики. На 13-м километре Сернурского тракта на автодороге Р-172 кирпичный остановочный павильон "Кузнецово" снес автомобиль Nissan Almera.
Им управлял 46-летний житель Йошкар-Олы. Его иномарка неслась по дороге с большой скоростью. По предварительным данным, он не справился с управлением и вылетел на остановку.
Сила удара была такова, что павильон разрушился. Бетонное перекрытие потолка упало на автомобиль, причинив смертельные травмы водителю.
Его деблокировали из салона спасатели Марийской аварийно-спасательной службы, сообщили в пресс-службе ведомства.
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