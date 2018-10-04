2018-10-04T09:31:07+03:00
Происшествия

В Марий Эл водитель на бешеной скорости снес кирпичную остановку и погиб

Его тело вырезали из автомобиля спасатели
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ
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Авария произошла 4 октября в 5.58 в четверг, 4 октября, в Медведевском районе республики. На 13-м километре Сернурского тракта на автодороге Р-172 кирпичный остановочный павильон "Кузнецово" снес автомобиль Nissan Almera.

Им управлял 46-летний житель Йошкар-Олы. Его иномарка неслась по дороге с большой скоростью. По предварительным данным, он не справился с управлением и вылетел на остановку.

Сила удара была такова, что павильон разрушился. Бетонное перекрытие потолка упало на автомобиль, причинив смертельные травмы водителю.

Его деблокировали из салона спасатели Марийской аварийно-спасательной службы, сообщили в пресс-службе ведомства.

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