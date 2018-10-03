В Казани временно отключат ряд телеканалов и радиостанций
С 3 по 5 октябряв Казани будет наблюдаться сбой в трансляции "Первого канала", "России 1", "РТРС-1" и "РТРС-2". Помимо этого отключены будут "Россия Культура", "Пятый канал" и две радиостанции - "Маяк" и "Вести ФМ". Об этом горожан заранее предупреждает пресс-служба министерства информатизации и связи Татарстана.
Подобные неудобства будут связаны с предстоящих профилактических работ на башне Казанского радиотелецентра. Отключения и сбои, словом, ждут горожан лишь ночью и ранним утром - с 1.00 до 5.00. В остальное время и телеканалы, и радиостанции будут работать стабильно.
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