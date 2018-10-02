2018-10-02T19:54:17+03:00
Происшествия

В Казани пьяный лихач пытался скрыться от сотрудников ГИБДД

Заступиться за водителя приехали его многочисленные друзья
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: usia.ruФото: usia.ru
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Поздно вечером инспекторы ГИБДД преследовали автомобиль «Киа». Водитель отказался остановиться и на огромной скорости гнал по Приволжскому району Казани в надежде оторваться. Водитель повернул во двор на улицу Братьев Касимовых и на большой скорости задел припаркованные автомобили, после чего остановился.

Водитель и его пассажир оказаличь сильно пьяны. Автомобиль был без бампера, в царапинах и у него не работали фары. Сотрудникам правопорядка он сразу начал оказывать сопротивление, после чего на него надели наручники.

Спустя несколько минут на место задержания начали подъезжать многочисленные друзья нарушителя и просить освободить его. По их словам ничего незаконного их друг не совершил. Мужчине приписывают неповиновение сотрудникам власти, проезд на карсный свет, порча чужого имущества и езда в нетрезвом виде.

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