В Казани пьяный лихач пытался скрыться от сотрудников ГИБДД
Поздно вечером инспекторы ГИБДД преследовали автомобиль «Киа». Водитель отказался остановиться и на огромной скорости гнал по Приволжскому району Казани в надежде оторваться. Водитель повернул во двор на улицу Братьев Касимовых и на большой скорости задел припаркованные автомобили, после чего остановился.
Водитель и его пассажир оказаличь сильно пьяны. Автомобиль был без бампера, в царапинах и у него не работали фары. Сотрудникам правопорядка он сразу начал оказывать сопротивление, после чего на него надели наручники.
Спустя несколько минут на место задержания начали подъезжать многочисленные друзья нарушителя и просить освободить его. По их словам ничего незаконного их друг не совершил. Мужчине приписывают неповиновение сотрудникам власти, проезд на карсный свет, порча чужого имущества и езда в нетрезвом виде.
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