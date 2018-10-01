Доходная часть бюджета Казани 2018 выросла до 23,83 миллиарда рублей
Депутаты Казгордумы приняли изменения в бюджет на 2018 год. Так, в доходной части он вырос на 471,44 млн рублей и достиг отметки в 23 млрд 831,5 млн рублей.
Увеличились и статьи расходов – на 561,54 млн. В итоге траты достигнут 25 млрд 292,7 млн рублей. То есть дефицит равен 1 млрд 461,2 млн. Его покрыть собираются за счет остатков на начало 2019 года и продажи акций.
По словам начальника финансового управления города Ирека Мухаметшина, внесение подобных изменений в бюджет города связано, в том числе, и с увеличением субсидий, а также иных трансферов из казны Татарстана – на 424 млн рублей.
Например, это деньги на повышение зарплат – 106,4 млн рублей, и городские мероприятия – 100 млн рублей.
В итоге городские депутаты согласовали и замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет дополнительных отчислений в местную казну от налога на доходы физлиц на 2019 год и на плановые 2020 и 2021 года.
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