38-летний житель Набережных Челнов попал под поезд и смог выжить

СЕГОДНЯ 16:47 2018-10-01T16:47:53+03:00

Мужчина сейчас находится в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой и открытым переломом правого бедра

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Стало известно, что 29 сентября на перегоне Русский Акташ-Маврино под грузовой поезд "Бугульма - Круглое поле" попал 38-летний житель Набережных Челнов. Он двигался вдоль железной дороги и вовремя не заметил приближающийся состав.

В результате инцидента мужчина получил черепно-мозговую травму и открытый перелом правого бедра. Его доставили в реанимацию.

Сейчас в произошедшем разбирается Камская транспортная прокуратура.

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