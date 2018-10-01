Отопительный сезон 2018-2019 в Казани: батареи работают в 76% соцобъектов
В Казани официально стартовал отопительный сезон 2018-2019. Правда, с учетом погоды подавать тепло в соцобъекты начали еще с 19 сентября.
Как отчитались в мэрии города, на сегодня включились 33 сезонные котельные «Казэнерго» и 10 ведомственных котельных, а также районные котельные «Азино» и «Савиново». При этом на регулировку и отладку отопительных систем в жилфонде города уйдет 2 недели.
По словам, заместителя руководителя Исполкома Казани Искандер Гиниятуллин, сейчас батареи потеплели в 76% соцобъектов - 315 детских садов, 181 школа, 35 лечебных учреждений.
Библиотеки и поликлиники, находящиеся в жилых домах, отапливаться начнут вместе с квартирами горожан.
- Почти 400 многоквартирных домов отапливаются от децентрализованных теплоисточников, от индивидуальных квартирных котлов, поэтому решение о пуске тепла они принимают самостоятельно, - отметил Гиниятуллин.
В комитете ЖКХ Казани работает «горячая линия» по вопросам отопительного сезона: (843) 590-26-22, 590-26-23.
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