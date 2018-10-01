2018-10-01T12:26:12+03:00
Недвижимость

Отопительный сезон 2018-2019 в Казани: батареи работают в 76% соцобъектов

Запуск тепла официально начат 1 октября
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
На регулировку и отладку отопительных систем в жилфонде города уйдет 2 недели.На регулировку и отладку отопительных систем в жилфонде города уйдет 2 недели.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
Изменить размер текста:

В Казани официально стартовал отопительный сезон 2018-2019. Правда, с учетом погоды подавать тепло в соцобъекты начали еще с 19 сентября.

Как отчитались в мэрии города, на сегодня включились 33 сезонные котельные «Казэнерго» и 10 ведомственных котельных, а также районные котельные «Азино» и «Савиново». При этом на регулировку и отладку отопительных систем в жилфонде города уйдет 2 недели.

По словам, заместителя руководителя Исполкома Казани Искандер Гиниятуллин, сейчас батареи потеплели в 76% соцобъектов - 315 детских садов, 181 школа, 35 лечебных учреждений.

Библиотеки и поликлиники, находящиеся в жилых домах, отапливаться начнут вместе с квартирами горожан.

- Почти 400 многоквартирных домов отапливаются от децентрализованных теплоисточников, от индивидуальных квартирных котлов, поэтому решение о пуске тепла они принимают самостоятельно, - отметил Гиниятуллин.

В комитете ЖКХ Казани работает «горячая линия» по вопросам отопительного сезона: (843) 590-26-22, 590-26-23.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «ЖКХ в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани закончили ремонтировать улицу Тимирязева
В Набережных Челнах свел счеты с жизнью участковый
Казанских школьников будут кормить фастфудом
В Татарстане отменили шесть электричек
В Казани стартовал Всемирный цифровой саммит IoT World Summit 2018
В Чувашии водителя, который намеренно сбил школьницу, отправили под стражу
Татарстанским призывникам обещают "военную ипотеку"
В мэрии Казани о официально представили новых советника и гендиректора
В Чувашии выделят 1,5 миллиона рублей на ремонт памятника Ленину
После прошлогоднего провала власти Казани не будут жалеть денег на оформление города к Новому году
В Татарстане из горящего дома пожарные спасли человека
За год в Казани появилось 30 новых хостелов
В Чувашии в овраг упал трактор, погиб тракторист
В Марий Эл спасатели нашли пропавшего рыбака
В Новочебоксарске лихач на "зебре" сбил трех девушек, одна погибла
Казань готовит подарки для трехмилионного туриста