В Марий Эл спасатели нашли пропавшего рыбака
29 сентября в 10.20 в службу спасения обратилась жительница деревни Удельная Юринского района республики. Она рассказала, что ее 60-летний брат еще 26 сентября отправился на рыбалку на Волгу на лодке, и не вернулся. Местные жители рассказали, что видели его 28 сентября, но полицейские проверили это сообщение, и оно оказалось неверным.
На поиски рыбака отправились полицейские и спасатели из Марийской аварийно-спасательной службы. Прибыв на место, организовали поиск на воде и прибрежной территории совместно с тремя сотрудниками полиции. Пропавшего рыбака нашли в лодке. Он погиб, сообщили в пресс-службе Марийской аварийно – спасательной службы.
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