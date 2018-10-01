2018-10-01T10:01:44+03:00
Происшествия

В Марий Эл спасатели нашли пропавшего рыбака

Мужчина пропал 26 сентября
Лика ИСАЕВА
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Мужчина отправился на рыбалку и погибМужчина отправился на рыбалку и погибФото: Из материалов пресс-службы
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29 сентября в 10.20 в службу спасения обратилась жительница деревни Удельная Юринского района республики. Она рассказала, что ее 60-летний брат еще 26 сентября отправился на рыбалку на Волгу на лодке, и не вернулся. Местные жители рассказали, что видели его 28 сентября, но полицейские проверили это сообщение, и оно оказалось неверным.

На поиски рыбака отправились полицейские и спасатели из Марийской аварийно-спасательной службы. Прибыв на место, организовали поиск на воде и прибрежной территории совместно с тремя сотрудниками полиции. Пропавшего рыбака нашли в лодке. Он погиб, сообщили в пресс-службе Марийской аварийно – спасательной службы.

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