Жители Татарстана просят спасти одинокого лебедя

СЕГОДНЯ 17:42 2018-09-30T17:42:57+03:00

Почти месяц птица не может покинуть водоем в Пестречинском районе

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Жители Пестречинского района четыре недели наблюдают печальную картину. В Реке Меша появился лебедь, который по каким то причинам не может улететь с этого места.

Не исключено что у животного травмированы крылья. Местные жители подкармливают птицу и как то даже спасли ее от хулиганов, которые пытались поймать в реке лебедя.

Лебедь просит пищу у всех неравнодушных, позволяет себя гладить и кормить с рук. Каким образом он оказался в реке никто из очевидцев не знает. Но с приходом холодов птица скорее всего погибнет, если не сможет покинуть водоем. В социальных сетях очевидцы делятся фотографиями пернатого и просят власти района помочь птице с зимовкой.

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