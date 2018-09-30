Жители Татарстана просят спасти одинокого лебедя
Жители Пестречинского района четыре недели наблюдают печальную картину. В Реке Меша появился лебедь, который по каким то причинам не может улететь с этого места.
Не исключено что у животного травмированы крылья. Местные жители подкармливают птицу и как то даже спасли ее от хулиганов, которые пытались поймать в реке лебедя.
Лебедь просит пищу у всех неравнодушных, позволяет себя гладить и кормить с рук. Каким образом он оказался в реке никто из очевидцев не знает. Но с приходом холодов птица скорее всего погибнет, если не сможет покинуть водоем. В социальных сетях очевидцы делятся фотографиями пернатого и просят власти района помочь птице с зимовкой.
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