Нуждающимся жителям Набережных Челнов раздадут теплые вещи

СЕГОДНЯ 14:30 2018-09-30T14:30:13+03:00

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Во дворе дома 8/17 (Остановка «Студенческая») в Набережных Челнах неравнодушные горожане организовали раздачу теплых вещей для малоимущих граждан.

4 и 5 октября с 9:00 до 11:00 здесь ждут пенсионеров, многодетных, безработных и бездомных. Им предлагают теплые вещи и обувь. Также есть вещи для детей до полутора лет.

Все желающие могут помочь волонтерам и принести новую одежду, так же бывшую в употреблении. Принимаются канцелярские товары, средства бытовой химии, постельное белье, посуда, овощи, фрукты, консервы и крупы.

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