Нуждающимся жителям Набережных Челнов раздадут теплые вещи
В преддверии холодов акцию проводят неравнодушные горожане
Фото: Pavon,kz
Изменить размер текста:
Во дворе дома 8/17 (Остановка «Студенческая») в Набережных Челнах неравнодушные горожане организовали раздачу теплых вещей для малоимущих граждан.
4 и 5 октября с 9:00 до 11:00 здесь ждут пенсионеров, многодетных, безработных и бездомных. Им предлагают теплые вещи и обувь. Также есть вещи для детей до полутора лет.
Все желающие могут помочь волонтерам и принести новую одежду, так же бывшую в употреблении. Принимаются канцелярские товары, средства бытовой химии, постельное белье, посуда, овощи, фрукты, консервы и крупы.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»