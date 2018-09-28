2018-09-28T18:05:40+03:00
Происшествия

Казанцы требуют наказать водителя автобуса, который снимал аварию с перевернувшейся ГАЗелью

Ради сделанных кадров мужчина отвернулся от дороги [видео]
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Утром 28 сентября в Казани на перекрестке улиц Кулахметова – Батыршина произошло ДТП. По предварительным данным, грузовую ГАЗель, совершавшую разворот подрезал легковой автомобиль.

Грузовик потерял равновесие и перевернулся. Прибывшие медики оказали необходимую помощь водителю ГАЗели. У него зафиксированы многочисленные ушибы и ссадины. На место прибыла и бригада спасателей.

О происшествии казанцы узнали через социальные сети. Одним из первых видео с места ДТП разместил водитель автобуса маршрута №47.

В Казани водитель автобуса во время движения умудрился снять на мобильник ДТП..Соцсети

Мужчина снимал аварию, когда транспорт был в движении. Интернет-пользователи, посмотревших сделанное водителем, возмутило, что он вел видеосъемку во время совершения поворота на остановку по тому же перекрестку, где случилась авария.

«Нормально, что водитель автобуса везет пассажиров и параллельно снимает видео? Надо лишить прав или наказать за это!», «В одной руке сигарета, в другой телефон, а руль чем держит тогда?»: выразили свое недовольство в социальных сетях казанцы.

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