Казанцы требуют наказать водителя автобуса, который снимал аварию с перевернувшейся ГАЗелью
Утром 28 сентября в Казани на перекрестке улиц Кулахметова – Батыршина произошло ДТП. По предварительным данным, грузовую ГАЗель, совершавшую разворот подрезал легковой автомобиль.
Грузовик потерял равновесие и перевернулся. Прибывшие медики оказали необходимую помощь водителю ГАЗели. У него зафиксированы многочисленные ушибы и ссадины. На место прибыла и бригада спасателей.
О происшествии казанцы узнали через социальные сети. Одним из первых видео с места ДТП разместил водитель автобуса маршрута №47.
В Казани водитель автобуса во время движения умудрился снять на мобильник ДТП..Соцсети
Мужчина снимал аварию, когда транспорт был в движении. Интернет-пользователи, посмотревших сделанное водителем, возмутило, что он вел видеосъемку во время совершения поворота на остановку по тому же перекрестку, где случилась авария.
«Нормально, что водитель автобуса везет пассажиров и параллельно снимает видео? Надо лишить прав или наказать за это!», «В одной руке сигарета, в другой телефон, а руль чем держит тогда?»: выразили свое недовольство в социальных сетях казанцы.
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