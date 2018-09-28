Приставы в Йошкар-Оле закрыли компьютерный класс в колледже культуры из-за опасного облучения

СЕГОДНЯ 10:34 2018-09-28T10:42:16+03:00

У руководства учебного заведения есть время для исправления

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Судебные приставы Марий Эл приостановили деятельность нескольких рабочих мест в кабинете информатики Марийского Республиканского колледжа культуры и искусств имени Палантая. Приостановление временное, всего на 25 суток.

Основанием послужило решение суда по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" КоАП РФ.

Оказывается, колледж нарушил положения СанПин в части соблюдения гигиенических требований к компьютерам. В частности, уровень электромагнитных полей, создаваемый ПЭВМ на рабочих местах пользователей, превышает временно допустимый. А это создает угрозу для здоровья учащихся. Нарушение выявлено сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл.

На момент проверки компьютеры на указанных рабочих местах выключены, сообщили в пресс-службе УФССП Марий Эл.

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