В Казани отремонтировали улицу Вяземскую

СЕГОДНЯ 18:12 2018-09-27T18:12:48+03:00

В ходе ремонта уложен выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в поселке Дербышки Казани завершен ремонт всей улицы Вяземская. Протяженность дорожного полотна на данном частке составляет 400 метров.

- В ходе ремонта уложен выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, появились новые тротуары, заменены бортовые камни и установлены 6 дорожных знаков, - отметили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Отметим, что улица Вяземская пересекается с улицами Главная, Отдыха, Советская и Солидарности.

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