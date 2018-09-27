2018-09-27T18:12:48+03:00
Общество

В Казани отремонтировали улицу Вяземскую

Протяженность дороги - 400 метров
Владимир КРУПСКИЙ
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В ходе ремонта уложен выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия.В ходе ремонта уложен выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в поселке Дербышки Казани завершен ремонт всей улицы Вяземская. Протяженность дорожного полотна на данном частке составляет 400 метров.

- В ходе ремонта уложен выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, появились новые тротуары, заменены бортовые камни и установлены 6 дорожных знаков, - отметили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Отметим, что улица Вяземская пересекается с улицами Главная, Отдыха, Советская и Солидарности.

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