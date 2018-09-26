ФК "Камаз" предложил федеральному спортивному каналу запустить вещание на татарском языке

СЕГОДНЯ 18:42 2018-09-26T18:42:28+03:00

Интересно, что вся переписка велась на татарском языке Фото: Андрей МИРЕЙКО

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Утром 25 сентября на официальной странице набережночелнинского футбольного клуба "Камаз" появился пост с обращением к спортивному телеканалу "Матч ТВ".

- Предлагаем Вам (Матч ТВ - Ред.) запустить вещание на татарском языке. Наш генеральный директор в роли комментатора, - написано в обращении.

К записи прилагалось видео, на котором Иван Клипов анализирует один из матчей.

Предложение было опубликовано на официальном сайте ФК "Камаз" в социальной сети twitter

Спустя несколько часов телеканал ответил, что они согласны взять в коллектив татарского комментатора, но только в том случае. если "Камаз" выйдет в еврокубок. Интересно, что ответ был напечатан на татарском языке.

Переписка продолжилась, футболисты дали понять, что для начала им нужно попасть в футбольную национальную лигу.

На этом, казалось бы, разговор должен был закончиться, но к нему неожиданно подключился хоккейный клуб "Ак Барс". Они также обратились к спортивного телеканалу, спросив почему их игры не комментируют на татарском, несмотря на то, что у них имеется три кубка Гагарина. На этот вопрос "Матч ТВ" пока не ответил.