В Чебоксарах продают здание бывшего Института экономики и менеджмента за 40,2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:52 2018-09-25T11:52:23+03:00

Строение площадью более 1,1 тысячи квадратных метров находится по адресу: улица Карла Маркса, 60

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Стало известно, что в Чебоксарах нового хозяина ищет здание, некогда бывшее местным Институтом экономики и менеджмента. Горкомимущество готово продать его за 40,2 миллиона рублей. Однако это - лишь начальная цена.

Так, новый владелец здания будет выявлен посредством аукциона, где каждый шаг будет составлять 2 миллиона рублей. От потенциальных покупателей организаторы продажи требует задаток в размере 8 миллионов рублей.

Говоря об этом лоте, отмечается, что это двухэтажное кирпичное сооружение с подвалом общей площадью более 1,1 тысячи квадратных метров. Здание находится по адресу: улица Карла Маркса, 60.

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