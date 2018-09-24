С 30 сентября в казанском храме школьников будут бесплатно готовить к сдаче ГИА и ЕГЭ

СЕГОДНЯ 18:46 2018-09-24T18:46:27+03:00

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В столице Татарстана 30 сентября стартуют бесплатная подготовка школьников к сдаче ГИА И ЕГЭ. Занятия по русскому языку и математике будут проходить по выходным в Духосошественском храме, что по адресу улица Луковского, 21. Для участие в курсах нужно подать заявку.

Так, в 11.00 для девятиклассников пройдет первый урок математики, а в 12.30 - для учеников 10 и 11 классов. На 7 октября намечено следующее занятие. Оно пройдет в то же время.

Что касается русского языка, то его начнут преподавать 6 октября в 16.00. При этом уроки будут проходить для всех сразу. Следующее занятие - 13 октября в это же время.