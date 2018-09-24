2018-09-24T18:46:27+03:00
Общество

С 30 сентября в казанском храме школьников будут бесплатно готовить к сдаче ГИА и ЕГЭ

Занятия по русскому языку и математике будут проходить по выходным
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: mathclub23.ruФото: mathclub23.ru
Изменить размер текста:

В столице Татарстана 30 сентября стартуют бесплатная подготовка школьников к сдаче ГИА И ЕГЭ. Занятия по русскому языку и математике будут проходить по выходным в Духосошественском храме, что по адресу улица Луковского, 21. Для участие в курсах нужно подать заявку.

Так, в 11.00 для девятиклассников пройдет первый урок математики, а в 12.30 - для учеников 10 и 11 классов. На 7 октября намечено следующее занятие. Оно пройдет в то же время.

Что касается русского языка, то его начнут преподавать 6 октября в 16.00. При этом уроки будут проходить для всех сразу. Следующее занятие - 13 октября в это же время.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане лже-целительницы из Узбекистана, снявшие «порчу» за 300 тысяч рублей, отделались штрафом
Доход бюджет Татарстана 2018 года увеличился на 21,2 миллиард рублей
В Казани прокурор просит для гендиректора ООО «Свей» 13 лет колонии
В Казани несовершеннолетний грабитель с ножом сыграл в прятки с хозяином дома
В Альметьевске мужчина смастерил деревянных Бабу Ягу и Змея Горыныча и поставил их улицу охранять
Фонд поддержки предпринимательства Татарстана снизил ставку по микрозаймам до 7,5% годовых
Жительница Набережных Челнов пропала во время отдыха на Черном море
Казанцев просят не пугать лебедей-шипунов на озере Нижний Кабан из-за потомства
"Татфондбанк" потребовал у казанской обувной фабрики "Спартак" почти 7,2 миллиона рублей
В Татарстане прожиточный минимум для пенсионеров на 2019 год утвержден на уровне 8 232 рубля
Минтранс Татарстана: в Казани завершен ремонт улицы Главная
Путин назначил 6 новый суде в Татарстане
С начала 2018 года в Татарстане приставы взыскали 998 миллионов рублей долгов по налогам
На экспозицию Музея татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала потратят 8 миллионов рублей
ВТБ Капитал Инвестиции запустит фонд для инвестиций в компании на этапе Pre-IPO
В Чебоксарах 71-летнего мужчину развратившего мальчика приговорили к 11 годам колонии
Казанцы устроят забег в честь 50-летия первого полета самолета Ту-144
Битва на высоких скоростях: «Ростелеком» предоставил интернет для суперфинала турнира по World of Tanks в Казани
Врач-уролог и автожестянщик: топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Казани за сентябрь
В Чувашии на трассе М-7 фура сбила насмерть пенсионера-велосипедиста на "зебре"
2019 год в Татарстане станет Годом рабочих профессий
Четыре мальчика из Татарстана удивили Максима Галкина на шоу "Лучше всех!"
Президент Татарстана о ситуации с татарским языком в школах: были допущены ошибки и упущения
Школьник, который попал в реанимацию в Турции, успешно вернулся в Казань
Прокуратура: в Набережных Челнах главврачи скрывали свои банковские счета