В Чувашии построят новый индустриальный парк

СЕГОДНЯ 16:22 2018-09-22T16:23:02+03:00

Индустриальный парк должен представлять из себя площадку для размещения промышленных предприятий Фото: Валерий РОМАНОВ

На дорогу к нему уже выделили 27,5 миллиона рублей

Изменить размер текста: A A

В городе Альтырь, который находится в Чувашии, скоро начнется работа над возведением нового индустриального парка. Это стало известно из-за тендера на строительство подъезных путей к нему. На дорогу из бюджета республики и страны уже выделили 27,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подъездные пути будут строить рядом с улицей Кленовая. Исполнитель договора будет выявлен посредством аукциона 15 октября. После начнутся работы, которые будут проходить в два этапа и завершатся не поздее 30 сентября 2019 года.

Индустриальный парк должен представлять из себя площадку для размещения промышленных предприятий.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»