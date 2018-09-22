2018-09-22T10:44:45+03:00
Спорт

"Ак Барс" обыграл "Нефтехимик" со счетом 2:1

Игра прошла накануне, 21 сентября, в Нижнекамске
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс"Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс"
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Хоккейный клуб "Ак Барс" обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 2:1. Победить казанцам удалось несмотря на то, что играли они на территории соперника, и счет был открыт именно хозяевами льда. Так, форвард первого звена Юусо Пуустинен кистевым броском поразил правый угол ворот Владислава Подъяпольского

После этого счет не менялся в течение 20 минут, а игра тем временем по большей части происходила на стороне "Нефтехимика". Лишь во втором периоде "барсам" удалось забить первую шайбу в ворота противника. За ней, спустя буквально пару минут, последовала и вторая.

Это первая победа "Ак Барса" в Нижнекамске за последние два сезона. Следующий матч казанцев пройдет 24 сентября в родном городе - в 19:30 они встретяться с «Сибирью».

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