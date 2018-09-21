В Набережных Челнах несовершеннолетняя учинила разгром в магазине и угрожала его взорвать

СЕГОДНЯ 16:32 2018-09-21T16:33:00+03:00

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19 сентября в Набережных Челнах несовершеннолетняя девушка вместе со своими приятелями зашла в один из городских магазинов.

Она начала старательно отвлекать сотрудников. Пока она это делала, ее знакомые крали кофе. Завладев им, они скрылись, оставив девушку одну один на один с разоблачившими схему продавцами.

«Актрису» попытались задержать, но она начала сносить товар с полок и выкрикивать угрозы о том, что взорвет магазин.

Фото: скриншот с видео

Утихомирить девушку смогли лишь прибывшие на место происшествия охранники частной фирмы. Заковать ее в наручники из-за юного возраста, конечно, не смогли, но заперли в одном из служебных помещений.

Да и там девушка продолжила крушить все вокруг вплоть до приезда сотрудников полиции. Последние препроводили ее в отделение для разбирательства по факту кражи и дебоша.

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