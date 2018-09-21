2018-09-21T16:33:00+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах несовершеннолетняя учинила разгром в магазине и угрожала его взорвать

Она отвлекала продавцов от совершаемой кражи [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

19 сентября в Набережных Челнах несовершеннолетняя девушка вместе со своими приятелями зашла в один из городских магазинов.

Она начала старательно отвлекать сотрудников. Пока она это делала, ее знакомые крали кофе. Завладев им, они скрылись, оставив девушку одну один на один с разоблачившими схему продавцами.

«Актрису» попытались задержать, но она начала сносить товар с полок и выкрикивать угрозы о том, что взорвет магазин.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Утихомирить девушку смогли лишь прибывшие на место происшествия охранники частной фирмы. Заковать ее в наручники из-за юного возраста, конечно, не смогли, но заперли в одном из служебных помещений.

Да и там девушка продолжила крушить все вокруг вплоть до приезда сотрудников полиции. Последние препроводили ее в отделение для разбирательства по факту кражи и дебоша.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане к отопительному сезону 2018-2019 готовы системы 98,5% многоквартирных домов
В Татарстане по факту ЧП на газовой заправке следственный комитет возбудил уголовное дело
Президент Татарстана встретился с послом Нидерландов в России
Полицейские Казани поймали женщин, которые обворовали пенсионерок на 440 тысяч рублей
В Казани суд закрыл подростковый реабилитационный центр из-за жалоб на пытки и секс-насилие
Татарстанец привез 10 медалей со Всемирных игр пожарных и полицейских
Вандалы ни причем: полицейские выяснили, кто разрушил арт-обьект ЧМ-2018 в центре Казани
Президент Татарстана встретился с ответственным за вооружение в Госкорпорации «Ростех»
ВТБ и муниципалитет Нижнекамска подписали соглашение о сотрудничестве
В Казани прокурор просит для обвиняемых в жестоком убийстве умственно отсталого от 9 до 18 лет колонии
В лесах Марий Эл грибники нашли останки пропавшего пенсионера