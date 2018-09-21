2018-09-21T18:10:26+03:00
Происшествия

Полицейские Казани поймали женщин, которые обворовали пенсионерок на 440 тысяч рублей

Гражданок Беларуси задержали в Чебоксарах и перевезли в столицу Татарстана [фото, видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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В итоге все похищенные деньги были возвращены.В итоге все похищенные деньги были возвращены.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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17 сентября в полицию Казани обратилась 81-летняя жительница Кировского района. Она заявила, что у нее украли 140 тысяч рублей.

Как выяснили стражи порядка в этот день к пенсионерке пришла женщина и представилась соцработником. Мол, надо написать заявление на получение дополнительных субсидий – сказала она.

Пока пенсионерка писала, «соцработница» осматривала квартиру – якобы это условие для получения субсидий. Лишь после ее ухода хозяйка заметила пропажу денег.

На следующий день к полицейским с похожей историей обратилась 86 -летняя жительница Казани. Только в этот раз фигурировали две женщины и сумма ущерба превысила 300 тысяч рублей.

В итоге полицейские вышли на след незнакомок. 55-ти и 57-ми летних гражданок Беларуси задержали в Чебоксарах и привезли в Казань. Свою причастность они не отрицают. Все похищенные ими деньги изъяты и возвращены. Возбуждены уголовные дела.

Полицейские Казани поймали женщин, которые обворовали пенсионерок на 440 тысяч рублей.МВД по РТ

- Все, кто пострадал от этих женщин, могут обратится по телефону: (843 )2-914-821 или 02, - сообщают в МВД Татарстана.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

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