В Марий Эл парня будут судить за то, что он едва не зарубил топором своего дядю
21-летнего парня обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном в состоянии аффекта.
Как следует из материалов уголовного дела, в одном из сел Горномарийского района Марий Эл в доме проживает семья. Один из членов которой постоянно оскорблял, унижал и угрожал выгнать на улицу всех остальных.
И вот вечером 4 апреля текущего года мужчина вновь затеял скандал. В этот раз в качестве оппонента он выбрал 21-летнего племянника. В ответ на все это молодой человек схватил топор и нанес им дяде один удар по голове и два по кистям рук, причинив ему тяжкий вред здоровью.
- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Марий Эл.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»