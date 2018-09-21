В Марий Эл парня будут судить за то, что он едва не зарубил топором своего дядю

СЕГОДНЯ 14:05 2018-09-21T14:05:44+03:00

Утверждается, что он сделал это в состоянии аффекта

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21-летнего парня обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном в состоянии аффекта.

Как следует из материалов уголовного дела, в одном из сел Горномарийского района Марий Эл в доме проживает семья. Один из членов которой постоянно оскорблял, унижал и угрожал выгнать на улицу всех остальных.

И вот вечером 4 апреля текущего года мужчина вновь затеял скандал. В этот раз в качестве оппонента он выбрал 21-летнего племянника. В ответ на все это молодой человек схватил топор и нанес им дяде один удар по голове и два по кистям рук, причинив ему тяжкий вред здоровью.

- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Марий Эл.

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