2018-09-20T13:32:09+03:00
Происшествия

Татарстанец, пытаясь помирится с бывшей женой, спалил сарай тещи

Свою вину он полностью признал и рассказал, как все было
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчина полностью признал свою вину в поджоге.Мужчина полностью признал свою вину в поджоге.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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В Бугульме 54-летнего местного жителя признали в умышленном уничтожение чужого имущества путем поджога.

Вечером 26 июля этого года пьяный мужчина во дворе жилого дома 78-летней матери экс-супруги поджег деревянный сарай. Потерпевшая оценила ущерб от такого поступка в 25 тысяч рублей.

Когда мужчину задержали и возбудили уголовное дело, он полностью признал свою вину и объяснил, что сделал все это в желании восстановить отношения со своей бывшей женой.

- В итоге суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Приговор не вступил в законную силу, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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