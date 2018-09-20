Татарстанец, пытаясь помирится с бывшей женой, спалил сарай тещи
В Бугульме 54-летнего местного жителя признали в умышленном уничтожение чужого имущества путем поджога.
Вечером 26 июля этого года пьяный мужчина во дворе жилого дома 78-летней матери экс-супруги поджег деревянный сарай. Потерпевшая оценила ущерб от такого поступка в 25 тысяч рублей.
Когда мужчину задержали и возбудили уголовное дело, он полностью признал свою вину и объяснил, что сделал все это в желании восстановить отношения со своей бывшей женой.
- В итоге суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Приговор не вступил в законную силу, - сообщают в прокуратуре Татарстана.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»