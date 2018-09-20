2018-09-20T12:46:34+03:00
Происшествия

Жителя Чувашии задержали по подозрению в изнасиловании 85-летней пенсионерки

Утверждается, что перед тем как надругаться над пожилой женщиной, мужчина избил ее
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчину на время следствия поместили под стражу.Мужчину на время следствия поместили под стражу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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51-летний житель Козловского района стал фигурантом уголовного дело об изнасиловании.

По версии следствия, днем 17 сентября в одной из деревень мужчина по пьяни залез в хозяйство 85-летней пенсионерки. Он избил пожилую женщину, завел ее в дом и там изнасиловал.

После того как мужчина удовлетворил свои садистские потребности, он поспешил скрыться. Пенсионерка же сообщила о произошедшем с ней в полицию. Стражи порядка в кратчайшие сроки нашли подозреваемого и задержали.

покинул место преступления, а пенсионерка сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан.

- Сейчас устанавливаются вся обстоятельства произошедшего, мужчина помещен под стражу, назначен ряд судебных экспертиз, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

Отмечается, что задержанный уже имел проблемы с законом. Он отсидел в колонии 4 года за изнасилование 72-летней пенсионерки и секс-насилие над ней.

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