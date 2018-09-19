В Набережных Челнах двое мужчины погибли, упав с высоты

19 Сент. 19:39 2018-09-19T19:39:28+03:00

Только один из них оставил предсмертную записку, причины смерти другого - выясняются

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17 сентября в 20:30 в 51-м комплексе Набережных Челнов с подоконника собственной квартиры на девятом этаже упал пожилой мужчина. Погибшего через час обнаружил его сын, приехавший повидаться с отцом. Мужчина оставил предсмертную записку, содержание которой не разглашается. По словам соседей, погибший долгое время находился в депрессии из-за болезни и выпивал.

А уже в среду 18 сентября у подъезда дома 7/02 Нового города в Набережных Челнах прохожие обнаружили на земле человека без признаков жизни. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 55-летний мужчина выпал из окна третьего этажа. Он жил в соседнем доме. К моменту обнаружения, тело пролежало на улице уж около двух часов.

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