2018-09-19T19:39:28+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах двое мужчины погибли, упав с высоты

Только один из них оставил предсмертную записку, причины смерти другого - выясняются
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: kiev.informator.uaФото: kiev.informator.ua
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17 сентября в 20:30 в 51-м комплексе Набережных Челнов с подоконника собственной квартиры на девятом этаже упал пожилой мужчина. Погибшего через час обнаружил его сын, приехавший повидаться с отцом. Мужчина оставил предсмертную записку, содержание которой не разглашается. По словам соседей, погибший долгое время находился в депрессии из-за болезни и выпивал.

А уже в среду 18 сентября у подъезда дома 7/02 Нового города в Набережных Челнах прохожие обнаружили на земле человека без признаков жизни. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 55-летний мужчина выпал из окна третьего этажа. Он жил в соседнем доме. К моменту обнаружения, тело пролежало на улице уж около двух часов.

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